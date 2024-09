Besnik Hasi slaagt in dé uitdaging van het weekend en betrekt velen in de hulde: "Ik hoop dat dit het begin is"

Besnik Hasi wrijft zich letterlijk en figuurlijk in de handen. De trainer van KV Mechelen heeft het toch weer voor elkaar gekregen. De defensieve stabiliteit verbeteren was zijn missie dit weekend. En kijk, Mechelen gaf tegen Cercle amper een kans weg en hield de nul.

Hasi merkte uiteraard ook zelf op dat de bezoekers het zonder veel kansen moesten stellen. "Ze hebben wel eens de paal geraakt, maar Ahmed Touba en onze keeper gaven Denkey bij die fase weinig ruimte." Het zou slechts het begin zijn van een betoog waarmee Hasi verschillende spelers vermeldde bij naam en toenaam en hen in de bloemetjes zette.

"Onze invallers waren stuk voor stuk goed en gaven ons een nieuw elan", vond Hasi. "Door hun inbreng konden we de ruimtes weer bespelen. Bas Van den Eynden reageerde bij zijn doelpunt hoe Cercle vaak reageert op klutsballen na stilstaande fase. Dat deed hij heel slim. Jammer dat het doelpunt van Lion Lauberbach afgekeurd werd voor buitenspel."

Vooral lof voor KV Mechelen-aanwinst Touba

De lofzang van Hasi voor zijn jongens was nog lang niet voorbij. "Alle spelers verdienen een pluim op hun hoed, maar vooral Ahmed Touba. Hij speelde een heel goede wedstrijd en was kalm aan de bal. Verdedigend was hij ook sterk. José Marsa is goed ingevallen op de positie van Foulon. Aziz Ouattara deed het voor de verdediging goed bij de tweede ballen."

Dat zijn wel allemaal spelers uit het verdedigende compartiment. "De jongens vooraan hebben ook heel slim geacteerd. Ik ben blij dat we de nul houden en het zijn twee verdedigers die scoren. Ik hoop dat dit het begin is van stabiliteit achteraan voor een lange periode, want daar werken we heel hard aan. We zitten ook met veel blessures en moesten pas aangetrokken jongens integreren."

Opvallende ingreep van Besnik Hasi

Hasi moest nog wel andere ingrepen doen om zijn defensie op punt te krijgen. "Met Bas Van den Eynden hebben we van een middenvelder een centrale verdediger gemaakt. Niet vergeten dat Bas terugkeert uit een zware blessure. Ahmed Touba, dat is ervaring en klasse. Ik denk dat bij José Marsa de druk nu is afgenomen. Deze jongens hebben tijd en automatismen nodig."