Moeilijk om niet te gaan dromen om als je van KV Mechelen bent: "Nog heel vroeg" en "Zal er voor zorgen dat het zo is"

't Is moeilijk bescheiden te blijven, is het bekende lied van Peter Blanker. Het is moeilijk om niet te gaan dromen, als je anno oktober 2024 van KV Mechelen bent. KV is momenteel de derde beste thuisploeg uit onze competitie en heeft de sprong naar de top 5 gemaakt.

Bovendien heeft het de ontmoetingen met de topclubs in de heenronde al allemaal achter de rug. "Ik hoop dat de spelers met hun voeten op de grond blijven, want er zijn nog heel veel werkpunten. Ik wil nu ook wel niet te hard zijn voor de spelers, want ze doen het uitstekend. Mensen mogen dromen, maar wij willen vooral bezig zijn met wat we moeten doen", zo benadert Besnik Hasi de hele zaak.

De trainer van KV Mechelen maakt zich sterk dat zijn spelersgroep niet gaat zweven. "De jonge gasten en de ervaren jongens hangen zo goed aan elkaar. Ik ben er bijvoorbeeld zeker van dat alle spelers dinsdag al niet meer over onze zege tegen Kortrijk gaan spreken. En anders zal ik er wel voor zorgen dat het zo is", wil Hasi de scherpte behouden.

KV Mechelen trekt zich weinig aan van buitenwereld

Lion Lauberbach legt op zijn beurt uit hoe ze in Mechelen van plan zijn om nuchter te blijven. "We blijven met alle spelers dicht bij elkaar, het is het belangrijkste om een team te blijven. We laten niet te veel signalen uit de buitenwereld binnen. Natuurlijk hebben wij ook ambitie om bijvoorbeeld Play-off 1 te halen, als het mogelijk is. Blijven werken is de enige boodschap."

Ortwin De Wolf geeft aan dat er nog zeker niet gedacht moet worden aan een eindpositie in de rangschikking. "Dat is nog ver weg. Oké, er zijn doelen gesteld in het begin van het seizoen, maar we moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Het kan zo snel veranderen. In een tijdsspanne van twee-drie weken kan het ineens helemaal anders uitdraaien. We moeten gewoon verder doen zoals we nu bezig zijn."

Foulon wacht einde heenronde af

Eenzelfde geluid is te horen bij Daam Foulon. "Och, daar is het nog heel vroeg voor", zegt de publiekslieveling over het mogelijk dromen van grootse dingen. "We hebben nog drie matchen voor de boeg in de heenronde. Het is belangrijk om in die duels punten te pakken. Dan kunnen we kijken hoe het zit met zicht op de terugronde."

Een topvijfnotering is na elf speeldagen al heel mooi. Op papier is het verre van onmogelijk dat KV in de maand november verder doorstoot naar pakweg de top drie. Ze beweren bij KV Mechelen dus bij hoog en laag dat het intern, in de staf en spelersgroep, niet aan de orde is om met het hoofd in de wolken te lopen. Is het de waarheid of wordt er iets te fanatiek op die nagel geklopt? De nabije toekomst zal het uitwijzen.