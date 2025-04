De Brusselse derby, Club Brugge-KRC Genk en meer: bekijk hier wie de match van uw favoriete club fluit

Zaterdagavond staat de Brusselse derby tussen Union SG en Anderlecht op het programma. Lothar D'Hondt zal scheidsrechter van dienst zijn in het Dudenpark. Jan Boterberg zal hem vanuit Tubeke helpen.

Antwerp ontvangt zondagmiddag KAA Gent. Nathan Verboomen fluit de wedstrijd tussen de twee laatste ploegen van Play-off 1. Bert Put is VAR. In de avond trekt KRC Genk naar Club Brugge. Nicolas Laforge is hier ref, met Quentin Pirard als VAR.

KVC Westerlo en Charleroi trappen vrijdagavond de derde speeldag van de play-offs op gang. Kevin Van Damme moet de match in goede banen leiden. Simon Bourdeaud'Hui zal helpen als videoref.

Zondag speelt KV Mechelen thuis tegen OH Leuven. Jan Boterberg is scheidsrechter terwijl Brent Staessens hem vanuit Tubeke kan helpen. FCV Dender neemt het zondag thuis op tegen Standard. Bert Verbeke fluit de partij, met Lawrence Visser als VAR.

Beide wedstrijden uit de Relegation Play-offs worden zaterdag gespeeld. KV Kortrijk ontvangt eerst Beerschot, met Wim Smet als ref en Michiel Allaerts als VAR. STVV-Cercle Brugge wordt in goede banen geleid door Bert Put. Ken Vermeiren kan hem eventueel naar het scherm roepen.

