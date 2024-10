"Als de bondscoach op die positie toch een probleem heeft, gaat hij misschien best ook eens in Mechelen kijken": topseizoen aan het spelen

Als Daam Foulon bij Anderlecht, Club Brugge of Genk had gespeeld, had hij al heel wat meer aandacht gekregen. De linkervleugelverdediger speelt een topseizoen. Onder Besnik Hasi komen zijn kwaliteiten pas echt tot hun recht.

Foulon is een rijtje opgegeschoven sinds Besnik Hasi trainer is van KV Mechelen. De 25-jarige vleugelspeler is nu linksmidden en kan zich meer aanvallend uitleven. Dat is ook zijn kracht, want hij heeft een actie, een goeie voorzet en een heel degelijk schot. Wat hij al meerdere malen bewees.

Dit seizoen zit hij na tien gespeelde matchen al aan betere cijfers dan het gehele vorige seizoen: 2 goals en 3 assists. Foulon is onmisbaar geworden in het systeem van Hasi en zorgt voor constante dreiging door te overlappen met Storm.

Foulon zit in zijn laatste contractjaar: transfer in de winter?

Daarnaast heeft hij het loopvermogen om ook zijn verdedigende taken uit te voeren. Het duurde even voor België kon kennis maken met de echte Foulon. Hij speelde op zijn 19de al voor Waasland-Beveren nadat hij bij de jeugd van Anderlecht werd bestempeld als groot talent, maar niet meteen zijn kans kon krijgen.

Daarna trok hij naar het Italiaanse Benevento voor Mechelen hem er drie jaar later ging wegplukken. Met Serie A en -B-ervaring in de achterzak bleek dat hij nog heel wat progressie gemaakt had. In die mate dat er deze zomer al interesse was van het Turkse Basaksehir, maar Mechelen - dat toch geld nodig had - wou hem niet laten gaan.

Gevaarlijk spel misschien, want Foulon zit in zijn laatste contractjaar en er is nog geen akkoord over een verlenging. Als dat er niet komt, moeten ze hem in de winter wel verkopen. Niet getreurd, ook de Belgische topploegen houden hem in de gaten. Maar het zou wel voor een veel kleinere prijs zijn dan wanneer hij zou verlengen.

Back up voor De Cuyper?

En is het voor de bondscoach niet eens raadzaam om naar het AFAS-stadion af te zakken? Ok, Hasi speelt met een driemansverdediging waardoor Foulon hoger staat, maar er is toch een probleem op de linksachter? Momenteel is Maxim De Cuyper daar de enige echte oplossing. Een back up is geen overbodige luxe, zoals we al konden vaststellen.

We durven wedden dat als Foulon een mooie transfer maakt, hij ineens wel in beeld zal komen. De geboren Mechelaar heeft een gestage carrièreplanning doorlopen, maar lijkt nu wel klaar voor die stap hogerop.