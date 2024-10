Hasi ziet KVM-speler op de deur kloppen, maar meldt ook tegenvallend nieuws over sterkhouder Mrabti

Besnik Hasi is vast van plan om er op toe te zien dat iedereen bij KV Mechelen op scherp blijft staan. Zijn spelers krijgen lof na het klimmen naar de vijfde plaats, maar zeker niet in overdreven mate.

De ruime zege tegen KVK kreeg pas na 45 minuten vorm. "Vorig seizoen wonnen we ook thuis van Kortrijk, maar dat was ook niet de makkelijkste match. Voor rust kwamen we er niet uit en waren we niet dynamisch genoeg. Dat was ook de verdienste van Kortrijk. We vonden dan dat moment met de voorzet van Nikola Storm. De 1-0 gaf ons de vrijheid om meer te durven en meer initiatief te tonen."

Vanaf dan liep het veel vlotter. "In de tweede helft acteerden we veel dynamischer, kregen we mensen tussen de lijnen en vonden we de ruimtes in de box. Ik wil mijn spelers feliciteren, want ook de nieuwkomers doen het goed qua automatismen en paslijnen. Het is mooi dat we dit al kunnen brengen, wetende dat we achteraan nog met blessures zitten."

Veel concurrentie bij KV Mechelen

Op offensief vlak manifesteert Bilal Bafdili (20) zich steeds meer. Als invaller, weliswaar. "Hij is een jonge speler, hij doet ook niet alles juist. Op een gegeven moment was hij aan het slapen. Dat is een werkpunt. We hebben jongens met enorm veel kwaliteiten op die posities, daar is enorm veel concurrentie", legt Hasi het bankzittersstatuut van Bafdili uit.

De aanvallende middenvelder verving Kerim Mrabti, die na een botsing met doelman Gunnarsson afgevoerd werd. Een eerste MRI-scan heeft aangewezen dat Mrabti een rib gebroken heeft. Uit vrees voor een klaplong zal de Zweed een nacht in het ziekenhuis blijven. "Het was een beetje moeilijk, want ik wist niet meteen of ik nu moest invallen of niet", haalt Bafdili zich dat moment weer voor de geest.

Bafdili staat pers in het Nederlands te woord

Je zou denken dat de ex-speler van Standard nu toch solliciteert naar een basisplek bij KVM met een tweede doelpunt in evenveel matchen. Hij vindt zijn leeftijd alvast geen probleem. "Of je nu 20 of 35 bent, we voelen ons allemaal speler van KV Mechelen", zegt het talent dat volop Nederlandse lessen aan het volgen is. "Ik hoop dat ik perfect tweetalig kan worden."