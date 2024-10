KVK kan slechte statistiek amper geloven maar vreest vooral scheenbeenbreuk voor pechvogel: "Ziet er niet goed uit"

Bij KVK zitten ze vooral met hun gedachten bij de pechvogel van de ploeg. Na ruim twintig minuten moest doelman Patrik Gunnarsson al naar de kant op het veld van KV Mechelen. De ruime nederlaag komt al zwaar aan, de ernstige blessure voor de IJslander nog meer.

Gunnarsson kwam na een kwartier zwaar in botsing met de aanstormende Mrabti, waarna het spel bijna tien minuten stillag. De doelman van Kortrijk moest ondersteund worden bij het verlaten van het terrein. "Niet alle spieren zaten nog op de juiste plaats", zegt trainer Alexandersson. "Of het zijn knie is? Neen, zijn hele been. Het is nog afwachten, maar het ziet er niet goed uit."

In Kortrijkse kringen vrezen ze dat Gunnarsson er een scheenbeenbreuk zal aan overhouden. Onderzoek moet hierover nog uitsluitsel brengen. Kortrijk zag zijn sluitstuk dus uitvallen en werd dan ook nog eens met 3-0 huiswaarts gestuurd. "Als doelman moet je mentaal klaar zijn om in te vallen als het nodig is. Het is niet evident om hier in Mechelen in de match te geraken", weet tweede keeper Lucas Pirard.

Geschiedenis herhaalt zich voor Kortrijk

Zijn coach kent zijn pappenheimers, zoveel is zeker. "We verliezen voor de zesde keer op rij van Mechelen. Vijf van die zes keer slikken we minstens drie doelpunten. Het is ongelooflijk", staat Alexandersson er versteld van. "Ik vond het nochtans geen wedstrijd om met 3-0 te verliezen. De doelpunten vlak voor en na rust waren een mentale tik voor onze spelers, maar ik kan hen op vlak van attitude niets verwijten."

KV Kortrijk had geen antwoord op het samenspel tussen de Mechelse aanvallers, die goed op elkaar zijn ingespeeld. "We verloren van een team dat ons veel moeilijkheden bezorgt. Dat moeten we bekijken. Ik ben wel extreem ontevreden over onze uitvoering in het laatste derde van het veld en over hoe we verdedigd hebben."

Mehssatou wil winnen van Beerschot

"Thuis halen we betere resultaten, met de steun van de supporters. We moeten het op verplaatsing beter doen. Daar moeten we aan werken. Er zit nog geen constante in onze prestaties", stelt Nayel Mehssatou vast. "Dat gaat nog wel komen. Ik zou onze volgende match tegen Beerschot niet do-or-die noemen. Er zijn nog heel veel wedstrijden, maar het is een ploeg die achter ons staat. Dat is dus wel een belangrijke match."