Verstraete en Garcia bewieroken OHL-speler: "Het is een echt monster, zal hier niet lang meer blijven"

Hoewel OH Leuven meer onderaan het klassement bengelt, brengt het zeker geen onaardig voetbal op de mat. Tegen Antwerp speelde Leuven 1-1 gelijk maar zat er zeker meer in.

"Niemand iets verwijten

"Het eerste schot op doel dat we tegen kregen was weer bingo, terwijl we dat absoluut wilden vermijden", zuchtte een teleurgestelde Birger Verstraete na affluiten bij het 1-1 gelijkspel tegen Antwerp. "Ondrejka stond drie meter vrij en trapt hem binnen in de verste hoek terwijl we dat natuurlijk geanalyseerd hadden."

Na de achterstand kwam OH Leuven in de tweede helft wel beter in de partij en dwong het genoeg kansen af. "We toonden grinta en agressiviteit op het veld en eigenlijk zijn we met een puntje maar karig beloond", vond Verstraete. "We konden niemand die op het veld stond iets verwijten maar ja... als we de som maken, hadden we misschien wel 8 punten meer gepakt dit seizoen."

Banzuzi het monster

Wie zeker niets te verwijten viel is middenvelder Ezechiel Banzuzi die Doumbia halverwege de tweede helft de bal ontfutselde en de assist gaf voor de 1-1. "Als die jongen zijn kop erbij houdt en beseft wat je moet doen en laten om profvoetballer te zijn, zal hij hier niet lang zitten", waren de lovende worden van Verstraete.

© photonews

Je hebt hem liever in je ploeg staan dan dat je tegen hem speelt blijkt: "Het is echt een machine op training, niet normaal wat voor een beest hij is. Hij is sterk, goed aan de bal, is jong... Alleen het positiespel kan soms nog beter maar daar kan ik hem nog in bijsturen", ging zijn kompaan op het middenveld verder.

Ook trainer Oscar Garcia had enkel lovende woorden voor zijn jonge middenvelder: "Hij is nog maar 19 maar heeft een enorm potentieel. Als hij zo blijft spelen en groeien, zal het heel moeilijk worden om hem te houden", concludeerde Garcia.