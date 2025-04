Oudste voetballer in provinciale staat zondag voor een wel héél bijzondere wedstrijd: "Dat had ik enkele weken geleden niet verwacht"

Op zondagmiddag staat voor Jan Verhelst, de oudste voetballer van eerste provinciale, een belangrijke wedstrijd op het programma. Niet alleen omdat hij met Jong Male in de strijd om het behoud speelt, maar ook omdat het zijn 42ste verjaardag is.

Voor Verhelst is het een bijzondere match, zowel persoonlijk als voor zijn team. “Enkele weken geleden had ik niet verwacht dat deze wedstrijd op mijn verjaardag zo belangrijk zou zijn", geeft de ervaren aanvaller toe in Het Nieuwsblad.

Tegen WS Houthulst moeten de Bruggelingen drie broodnodige punten halen om hun kansen op het behoud in de hoogste provinciale afdeling levend te houden. "Als we verliezen, zijn we sowieso nog niet veroordeeld, maar ook als we winnen, zijn we mogelijk nog niet zeker van het behoud. Veel hangt af van de resultaten van de andere ploegen."

Veteraan maakt het verschil

De ervaren voetballer heeft zijn waarde voor het team in de loop van het seizoen al bewezen. Met 17 doelpunten staat Verhelst nog altijd aan de top van de topschutterslijst.

“Het is al enkele jaren geleden dat ik in eerste provinciale voetbalde, maar ik voel dat ik dit niveau nog aankan. Met mijn snelheid kan ik nog heel regelmatig het verschil maken en het voetballen ben ik zeker nog niet verleerd."

Hoewel Verhelst hoopt te scoren op zijn verjaardag, blijft het doel voor hem duidelijk. "Ik heb de voorzitter beloofd dat ik er alles zal aan doen om het behoud te verzekeren voor Jong Male.”