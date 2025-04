Vincent Kompany ziet opvallend Champions League-record uit zijn Anderlecht-dagen sneuvelen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FC Barcelona staat al met anderhalf been in de halve finales van de Champions League. Barça won met 4-0 van Borussia Dortmund in de heenwedstrijd, waarbij ook een record van Vincent Kompany werd gebroken.

FC Barcelona pakte woensdag ferm uit in de Champions League. De Catalanen waren een maat te sterk voor Borussia Dortmund en wonnen met 4-0 in de heenwedstrijd van de kwartfinales. Daardoor staat Barça al met anderhalf been in de halve finale. Dortmund staat volgende week dinsdag in ieder geval voor een loodzware opdracht... Een opvallend moment in de wedstrijd was het eerste doelpunt. Pau Cubarsi zag zijn bal richting de netten gaan, maar net voor hij binnenging tikte Raphina het leer nog over de lijn. Doelpunt voor Raphina, niet voor Cubarsi. Maar, per ongeluk dus, breekt de verdediger van Barcelona hier wel een record door. Sterker nog, hij snoept er eentje af van Vincent Kompany... En dan gaat het om een record dat Kompany neerzette met Anderlecht. In 2004 werd hij na een assist tegen Werder Bremen (Anderlecht verloor met 1-2) de jongste verdediger die een assist gaf in de CL. Nu komt dat record dus op de naam van Cubarsi te staan. Kompany was 18 jaar en 193 dagen oud bij zijn assist, Cubarsi 18 jaar en 77 dagen.