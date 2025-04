Chelsea-coach komt met belangrijke update over Roméo Lavia

Nog steeds geblesseerd nadat hij net voor de interlandbreak terugkeerde, zou Roméo Lavia volgens zijn coach Enzo Maresca niet te lang meer afwezig moeten zijn.

Het is een beetje de samenvatting van het begin van zijn carrière. Terwijl hij net voor de internationale break terugkeerde, kreeg Roméo Lavia opnieuw te maken met een terugval bij Chelsea.

De jonge middenvelder was afwezig voor de wedstrijd tegen Tottenham afgelopen donderdag en vervolgens tegen Brentford in het weekend. Hij zag hoe de Blues de Spurs versloegen en gelijkspeelden tegen de Bees.

De Rode Duivel maakt ook geen deel uit van de selectie voor de wedstrijd tegen Legia Warschau vanavond in de kwartfinale van de Conference League. Zijn coach, Enzo Maresca, sprak over hem tijdens de persconferentie.

"Ik hoop dat hij heel binnenkort terug zal zijn. Ik weet niet of het voor de volgende wedstrijd is, maar het lijkt erop dat hij heel snel kan terugkeren", verklaarde hij geruststellend.

Roméo Lavia, die vaak getroffen is door blessures, heeft dit seizoen slechts in dertien wedstrijden gespeeld. Hij zou kunnen terugkeren in de beslissende fase van de strijd om de top 4 in de Premier League voor Chelsea... als hij geen nieuwe kwetsuur oploopt.