Club Brugge krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Racing Genk

Dit weekend staat er met Club Brugge-Racing Genk een topper van formaat op het programma. Blauw-zwart kreeg in ieder geval al een flinke opsteker.

De eerste twee speeldagen van de Champions' Play-offs zijn achter de rug, en er is al een serieus verschil tussen de eerste drie en de laatste drie. De top drie pakte zes op zes, ten koste van de laatste drie.

Maar dit weekend zal het anders zijn. Met Club Brugge-Racing Genk krijgen we meteen een eerste wedstrijd tussen twee titelconcurrenten.

De Limburgers kregen al goed nieuws uit de ziekenboeg. De blessure van Jarne Steuckers blijkt goed mee te vallen. Ze hopen hem klaar te krijgen voor de topper tegen Club.

Hij heeft woensdag de looptraining al hervat. Maar ook blauw-zwart heeft goed nieuws uit de ziekenboeg te horen gekregen.

Volgens Het Laatste Nieuws mogen Club en Kyriani Sabbe opgelucht ademhalen: de vleugelverdediger heeft geen blessure overgehouden aan de partij tegen Antwerp.

Hij speelde enkel de eerste helft, aangezien hij last had van de quadriceps. Dit is zeer goed nieuws voor Club, zeker omdat Joaquin Seys nog een tijdje out is.