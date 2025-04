Joren Dom neemt afscheid van het (Antwerpse) profvoetbal: "Dat was één van mijn beste seizoenen ooit"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na een loopbaan van zeventien seizoenen in het profvoetbal neemt Joren Dom volgend weekend afscheid van het spelletje. De 35-jarige verdediger wordt herinnerd als een vaste waarde in het Antwerpse voetbal, met indrukwekkende passages bij zowel Antwerp als stadsrivaal Beerschot.

Dom blikt met trots terug op zijn overstap naar Antwerp, destijds nog een club in woelig vaarwater. "Ik draaide een goed seizoen bij Dender en voelde dat ik klaar was voor een stap hogerop", vertelt Dom in De Gazet van Antwerpen.

De beginjaren bij Antwerp waren allerminst eenvoudig. “Eigenlijk was de club toen geen profclub waardig", zegt Dom openhartig. Pas na de komst van Patrick Decuyper kwam er daar volgens hem verandering.

Gevoelige overstap naar Beerschot

Toch kwam er een abrupt einde aan zijn verhaal bij Antwerp toen hij een telefoontje kreeg om de club te verlaten. Gelukkig kwam Beerschot snel aankloppen, en na kort twijfelen maakte Dom alsnog de overstap naar paars-wit.

De overstap naar stadsrivaal Beerschot was gewaagd, maar werd goed onthaald. “Ik schat dat 90 procent van de reacties positief waren", vertelt Dom. "Na mijn overstap naar ‘t Kiel was het belangrijk om de fans voor mij te winnen. Al bij al kan ik dus wel zeggen dat de overstap toen goed is meegevallen.”

Bij Beerschot kende Dom opnieuw enkele dieptepunten. De club kende moeilijke seizoenen, met uiteindelijk een pijnlijke degradatie. Toch bleef Dom één van de sterkhouders. “Het laatste jaar op ‘t Kiel was voor mij één van de beste seizoenen ooit. Hoewel ik niet meer van de jongsten was, wou ik mij er niet bij neerleggen."

Icoon in het Antwerpse voetbal

Met vijf jaar bij Antwerp en vijf jaar bij Beerschot schreef Joren Dom tien jaar Antwerpse voetbalgeschiedenis. In totaal speelde hij meer dan 120 wedstrijden voor Antwerp (7 goals) en 148 wedstrijden voor Beerschot (12 goals).