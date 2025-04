Opmerkelijk: Anderlecht was deze week bijna belangrijke pion kwijt

Talent Director van de Academie en voormalig CEO van Anderlecht, Peter Verbeke, had RSCA kunnen verlaten in de afgelopen dagen. Uiteindelijk koos hij ervoor om bij paars-wit te blijven.

Peter Verbeke is een bekende naam in het Belgische voetbal. Na zijn start als Recruitment Coordinator bij Club Brugge in 2013, ging hij vijf jaar later naar KAA Gent als Sports Manager.

In 2020 trad hij opnieuw als sportief directeur, en CEO, bij RSC Anderlecht en bleef hij daar tot januari 2023. Hij werd toen vervangen door Jesper Fredberg.

Tegenwoordig is Peter Verbeke Talent Director van de Academie bij Anderlecht. Hij had onlangs de kans om te vertrekken om een meer zichtbare rol op zich te nemen.

Het Laatste Nieuws meldt namelijk dat de 42-jarige Verbeke werd gecontacteerd door... Dinamo Zagreb, dat al enige tijd op zoek is naar een nieuwe sportief directeur.

Volgens HLN voerde hij gesprekken met de club, waarna Dinamo Zagreb overtuigd was. Uiteindelijk legde hij het project naast zich neer. Verbeke wees het aanbod af omwille van het familiale aspect en het feit dat hij niet per se weg wil.