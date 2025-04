Met een tattoo van Union naar Anderlecht? Siebe Van der Heyden spreekt zich uit over flirt met paars-wit

Met een gebrek aan speeltijd bij RCD Mallorca had Siebe Van der Heyden tijdens de winter kunnen terugkeren naar Anderlecht. Dan zou hij deze zaterdag terugkeren naar het Dudenpark in het paars... Uiteindelijk kwam er niets in huis van de transfer.

Hij was bijna een van de grote verrassingen van de wintermercato in de Jupiler Pro League. Met totaal gebrek aan speeltijd op Mallorca, had Siebe Van Der Heyden in januari naar Sporting Anderlecht kunnen trekken. RSCA zocht een centrale verdediger en begon de eerste gesprekken, die uiteindelijk niet tot resultaat leidden.

"Ik stond vrij ver van die gesprekken, mijn makelaar vertelde me gewoon dat hij met Anderlecht aan het praten was en dat er interesse was. Het had interessant kunnen zijn, maar ik voelde dat er iets niet klopte. Het was niet ik, niet de echte Siebe", bekende de 26-jarige verdediger bij La Dernière Heure. Uiteindelijk werd een akkoord gevonden voor een uitleenbeurt aan Sankt Pauli.

"Mensen hadden er misschien twee weken over gesproken en waren daarna overgegaan naar iets anders. Maar mijn verleden bij Union had een echte impact op mijn beslissing. Toen ik de gesprekken tussen mijn makelaar en Anderlecht hoorde, dacht ik dat ik wilde spelen, maar er zat iets vast in mij."

Siebe Van der Heyden, die een tattoo ter ere van Union op zijn dij draagt, heeft dus geen spijt dat de gesprekken niet tot een akkoord hebben geleid. Hij zou zich misschien nooit op zijn gemak hebben gevoeld met het paarse shirt aan.

"Het zou heel moeilijk geweest zijn om naar het Dudenpark te komen en met het Anderlecht-shirt te spelen. Union zit veel te diep in mijn hoofd en in mijn hart", concludeerde hij, waarbij hij benadrukte dat de voorzitter van Union, Alex Muzio, hem een bericht stuurde toen hij hoorde over de gesprekken met Anderlecht, waarin hij zei dat hij altijd respect voor hem zal hebben, ongeacht zijn beslissing.