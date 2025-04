Danijel Milicevic (KAA Gent) onderstreept het belang van match tegen Antwerp en windt er geen doekjes om

KAA Gent verloor met zware cijfers van Union SG op speeldag 2 van de Champions' Play-offs. En zo lijkt de vierde plaats nu al het hoogst haalbare. Europees voetbal is wel van groot belang voor de Buffalo's. De komende weken komen er belangrijke duels aan.

Tegen Genk werd met 4-0 verloren, tegen Union SG met 0-3. En zo staat KAA Gent nog steeds zesde en laatste in de Champions' Play-offs. Ook Antwerp en Anderlecht pakten 0 op 6 en zo ligt de strijd om de top-4 wel nog open.

Mission impossible tegen Union SG

Europees voetbal? Dat is ook dit seizoen het doel van de Buffalo's. "Individuele fouten, dat kan gebeuren, maar op dit niveau betaal je het cash", besefte Danijel Milicevic na de 0-3 tegen Union.

"Het was bijna mission impossible, want kansen tegen Union ontwikkelen is niet makkelijk. Volgende week is het tegen Antwerp heel belangrijk voor ons, nu moeten we lessen trekken uit deze match."

Belangrijke wedstrijd tegen Antwerp

"De match tegen Antwerp wordt heel belangrijk voor Europees voetbal. We hebben nog acht belangrijke matchen te gaan. Het is een directe opponent voor een Europees ticket, dus het is van moeten en heel belangrijk."

Antwerp is ook met 0 op 6 aan de play-offs begonnen en staat daardoor nog steeds met evenveel punten als Gent. Met oog op de bekerfinale kan de vijfde plaats ook al belangrijk zijn richting barrages voor Europees voetbal.