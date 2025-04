'Het is Club Brugge menens: speler van concurrent nadrukkelijk in beeld'

Als er één speler is waar de voorbije weken veel over gesproken is? Dan is het misschien wel Ilay Camara. RWDM leent hem dit seizoen uit aan Standard en de vraag is wat er naar volgend seizoen toe met hem zal gebeuren. Club Brugge blijft op hem azen.

De toekomst van Ilay Camara is tot op heden nog steeds onzeker. Hij wordt dit seizoen geleend van RWDM aan Standard en speelt op die manier in de Jupiler Pro League. Club Brugge of het buitenland? Als het van hemzelf zou afhangen, dan wil hij na dit seizoen zeker een transfer maken. Daarbij zou hij al hebben aangegeven het buitenland te verkiezen. Vanuit Frankrijk, de Premier League en Italië is er interesse. Maar ook uit de eigen Jupiler Pro League is er nadrukkelijke interesse van Club Brugge. Die interesse was er afgelopen winter ook al en dus wil blauw-zwart deze keer doorpakken. Optie lichten en verkopen? De Rouches zijn vastbesloten om hem te proberen houden en willen dan ook de aankoopoptie in het contract van de speler zo snel mogelijk lichten. Die optie zou er eentje van een kleine twee miljoen euro zijn, wat al meteen een slok op de borrel is voor de Luikenaars. Om hem vervolgens voor een hoger bedrag te verkopen? Dat lijkt de poging van Standard in ieder geval te zijn. Mogelijk kan Club Brugge profiteren van de precaire financiële situatie bij de Rouches.