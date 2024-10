Patrick Goots ziet het grote probleem van Royal Antwerp

Royal Antwerp FC heeft ook tegen OH Leuven geen topprestatie neergezet. Door het 1-1 gelijkspel zagen ze KRC Genk bovendien tot vijf punten uitlopen.

Antwerp staat ook na elf speeldagen nog steeds tweede in de Jupiler Pro League, maar het voetbal was tegen OH Leuven niet om over naar huis te schrijven. 20 op 35 is nu ook niet meteen een rapport om echt trots op te zijn.

Gebrek aan duelkracht

“De duelkracht, en dan vooral het gebrek eraan, was voor mij de sleutel. Het middenveld met Chery, Doumbia en Corbanie kwam tekort. Ik verwijt die jongens niets", aldus Patrick Goots in zijn analyse voor Gazet van Antwerpen.

Volgens hem is het voor de jonge ploeg die Antwerp heeft momenteel een leerproces. De grinta van Denis Odoi werd volgens hem wel gemist.

Zeer jonge bank

"Ik kom niet voor het eerst, bij de zéér jonge bank uit. Jonas De Roeck zei na afloop dat al die jongens hun plaats verdienen. Hij moet dat, als trainer natuurlijk, verkondigen. En ik juich toe dat jongeren kansen krijgen. Maar laat ons eerlijk zijn: Odoi, Praet en Balikwisha hadden áltijd gespeeld indien ze fit waren."

Antwerp neemt het volgende week op tegen Standard. Dan zal het in eigen huis mogelijk beter moeten om de drie punten nog eens te pakken.