Zeer frustrerende namiddag voor STVV-coach Felice Mazzu: "Ik had graag gezien hoe de match dan was verlopen..."

STVV heeft zondagnamiddag de Limburgse derby verloren van KRC Genk. Het werd 3-2, al speelden de bezoekers bijna heel de wedstrijd met tien.

De wedstrijd begon zeer evenwichtig, tot Shogo Taniguchi na een kwartier al rood kreeg. Tolu ging alleen op doel af en zou oog in oog komen met doelman Kokubo. Maar de STVV-verdediger trok aan de noodrem...

Rood natuurlijk, tot grote spijt van coach Felice Mazzu. "Het was een frustrerende nederlaag. Ik had graag gezien hoe het team doorheen de wedstrijd was geëvolueerd als het elf tegen elf bleef."

Na de eerste helft leek de wedstrijd al gespeeld. Het stond 3-1 in het voordeel van Racing Genk, terwijl de Truienaars met een man minder stonden. "Vandaag zijn we de wedstrijd gewoon verloren door details in de eerste helft. We maakten enkele slechte beslissingen, ook die rode kaart."

Toch maakten de bezoekers het Genk nog bijzonder moeilijk. Er stond een goed blok achteraan, terwijl er af en toe ook een ferme counter volgde. Bertaccini maakte er met een knappe kopbal nog 3-2 van.

"Ik ben wel erg fier op mijn spelers voor wat ze in de tweede helft hebben laten zien. We scoorden een tweede doelpunt. We hadden misschien nog gelijk kunnen maken, maar Genk had evengoed nog een vierde kunnen scoren", besluit Mazzu.