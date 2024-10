Een faire Limburgse derby met vijf gele en twee rode kaarten? Serge Gumienny kritisch voor ref Visser: "Onnodig"

De Limburgse derby tussen KRC Genk en STVV verliep over het algemeen sportief, maar eindigde toch met vijf gele en twee rode kaarten.

Scheidsrechter Lawrence Visser gaf in de eerste helft een correcte rode kaart aan Taniguchi van STVV, nadat hij Tolu neerhaalde net buiten het strafschopgebied. Serge Gumienny vond de beslissing terecht, hoewel de scheidsrechter aanvankelijk de bal op de stip legde en slechts geel gaf. “Dat de gele kaart werd ingewisseld voor een rode is streng, maar rechtvaardig", aldus Gumienny in HBvL.

Een ander cruciaal moment in de wedstrijd was een vermeende fout van Patris op Bonsu Baah voorafgaand aan de 2-1 van Genk. Gumienny vond het een correcte beslissing om het doelpunt niet af te keuren.

“Dat soort duels zie je constant op een voetbalveld. Soms wordt ervoor gefloten, soms niet", legde hij uit. De scheidsrechter hoefde volgens hem niet terug te komen op zijn eerdere beslissing enkel omdat er een doelpunt uit voortkwam.

In de tweede helft verslechterde het niveau van de arbitrage volgens Gumienny. Visser begon volgens hem "plots met goedkope gele kaarten te zwaaien." De tweede gele kaart voor Brahimi, die werd uitgedeeld na een opzichtige schop, vond hij wel terecht. “Maar de eerste gele kaart voor protest was onnodig", benadrukte hij. De scheidsrechter leek strenger op te treden dan nodig was in een verder faire wedstrijd.

Ondanks dat de wedstrijd sportief bleef, was de hoeveelheid kaarten overdreven, vond Gumienny. “Eigenlijk was het een faire derby. Dan zijn vijf gele en twee rode kaarten toch iets van het goede te veel", concludeerde hij.