Verdediging van Brahimi haalt weinig uit: Speler van STVV krijgt stevige schorsing

Bilal Brahimi kreeg in de blessuretijd van de Limburgse derby tussen KRC Genk en STVV een tweede gele kaart. Dat hij in de catacomben nog iets riep en de vierde scheids dat hoorde en liet optekenen zorgde ervoor dat hij voor de Disciplinaire Commissie moest verschijnen.

Advocaat Ben Leyman zei dat de woorden van Brahimi richting De Cremer verkeerd zijn genoteerd. “Hij zei ‘you were shit today, you killed our game’ (je was slecht vandaag, je hebt onze wedstrijd kapotgemaakt, red)”, aldus Leyman, geciteerd door Het Belang van Limburg.

“Als het bondsparket voor zo’n uitspraak spelers gaat vervolgen, dan moet het dat met heel veel spelers doen. Ik vraag om begrip na een emotionele uiting van een speler die een beladen wedstrijd speelde waarin zijn ploeg een vroege rode kaart kreeg. En waarin hij zelf van het veld werd gestuurd na twee gele kaarten, waarvan de eerste wel erg licht was.”

Leyman vroeg de minimale schorsing van één wedstrijd. Brahimi kwam zelf nog aan het woord. Hij maakte in het Frans zijn excuses over aan de scheidsrechter.

“Ik was fysiek en mentaal moe na een zware wedstrijd. Met die uitspraak liet ik een zekere frustratie los. Ik voelde me door mijn balverlies immers schuldig aan ons eerste tegendoelpunt en ik vond dat ik een onterechte eerste gele kaart had gekregen. Mijn uiting was zeker niet tegen de arbitrage gericht.”

Het haalde allemaal niet uit. Brahimi werd door het Disciplinaire Comité van de Belgische Voetbalbond twee effectieve wedstrijden geschorst en één met uitstel opgelegd. Het parket had twee wedstrijden schorsing en één met uitstel geëist, evenals een boete van 2.500 euro. Het Disciplinaire Comité heeft het parket gevolgd, inclusief de boete.