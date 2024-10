Matte Smets verrast met naam van topspeler Rode Duivels die hem stap naar Genk aanraadde

Matte Smets maakte deze zomer de transfer van STVV naar Genk. Daarvoor ging hij ook ten rade bij één van de toppers van de Rode Duivels.

Als kleine jongen leek Matte Smets op weg om het tot bij het A-elftal van KRC Genk te schoppen. Toen hij 14 was kreeg hij echter te horen dat hij niet mocht blijven.

“Het is op die leeftijd niet gemakkelijk om te horen dat je niet goed genoeg bent”, vertelt hij aan De Zondag. “Ik weet nog dat wie weggestuurd zou worden, gebeld zou worden. Dus als je geen telefoon kreeg, mocht je blijven.”

Het was lang wachten voor Smets, maar het telefoontje kwam. “Mijn papa is ondernemer en krijgt veel telefoons, elke keer ik zijn toestel hoorde afgaan, schoot ik in de stress. Toen mijn mama de kamer binnenkwam, wist ik genoeg…”

Dat was een heel moeilijk moment voor een jonge voetballer, maar met de hulp van zijn vrienden en ouders kwam hij die tegenslag te voren. Twee jaar geleden debuteerde hij bij STVV, deze zomer wou Genk hem terug.

Geheel terecht had hij dan ook de nodige twijfels. Het was Thorsten Fink in de eerste plaats die hem wou. “Je wil toch eerst weten of de club je ook wil, want waar ben je aan toe mocht de coach er niet meer zijn? Uiteindelijk bleek Genk de ploeg die mij het meeste vertrouwen gaf.”

Smets ging zelfs ten rade bij één van de grootste Rode Duivels. “Ook Thibaut Courtois hielp mij met mijn transferkeuze. Onze mama’s volleybalden ooit samen en ik wou eens weten hoe hij het hier destijds beleefd had.”