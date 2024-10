Analist wijst twee Belgische topclubs met de vinger: "Armoe troef"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Jupiler Pro League zitten we met een serieus geval van nivellering. Rest de vraag of dat dan nivellering naar boven is, dan wel naar beneden. Ook Peter Vandenbempt heeft een duidelijke mening.

Royal Antwerp staat tweede in de stand met amper 20 op 35. De kloof tussen het nummer drie KAA Gent en het nummer 11 Charleroi is amper vier punten. De nivellering slaat dus in alle hevigheid toe, zoveel is duidelijk. Kritiek op diverse ploegen Peter Vandenbempt heeft zich uitgelaten over de zaak. Volgens hem gaat het er vooral over dat de topclubs niet meer dezelfde indruk maken als vroeger. Misschien dus eerder de nivellering naar beneden dan de nivellering naar boven dus? "Een deel van de oorzaak is dat het merendeel van de topclubs geen constante in zijn prestaties krijgt, waardoor de goede middenmoters hen ook punten afsnoepen", aldus Vandenbempt in zijn analyse voor Sporza. Armoe troef "De topclubs vind ik alles bij elkaar toch matig presteren. Te vaak in de eerste maanden van het seizoen. Veel clubs hebben nauwelijks de helft van de punten. Er worden slappe wedstrijden gespeeld." Hij kijkt daarbij onder meer naar Union SG en KAA Gent, die dit weekend erg slappe boel afleverden. "Zeker na rust was het armoe troef", besloot de man van de radio. Beide ploegen presteerden te slap dit weekend volgens hem.