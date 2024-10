Sébastien Pocognoli wordt ongeduldig en wijst naar zijn spelers!

Union Saint-Gilloise speelde zaterdagavond een teleurstellend gelijkspel tegen Gent (0-0).

Opnieuw hetzelfde verhaal voor Union Saint-Gilloise, opnieuw faalde de Brusselaars om te scoren. Dit doelpuntloos gelijkspel tegen AA Gent is al de vijfde 0-0 van het seizoen voor Union in de Pro League.

Union, de vice-kampioen van België, staat momenteel 8e in de Pro League met 15 punten uit 11 wedstrijden. Het moet beter voor Union dat toch de ambitie heeft om te strijden voor de titel.

Sommigen raken ongeduldig. Dat geldt voor de coach van Union, Sébastien Pocognoli. "We hebben in de eerste helft gedaan wat we moesten doen in het spel, maar in de tweede helft was het niveau niet wat we hadden gehoopt," legde hij uit aan de microfoon van DAZN.

"Er waren veel veranderingen, ik hoopte op meer consistentie, maar het had niet het gehoopte effect. Het is nog steeds onvoldoende op het gebied van onze afwerking, maar behalve doorgaan met werken, zie ik niet wat ik kan zeggen."

Pocognoli aarzelde daarna niet om zijn spelers met de vinger te wijzen. "We hebben goede dingen gedaan, maar we hebben het recht om iets meer te verwachten. Sommige spelers moeten meer doen."