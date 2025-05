Blijft Sébastien Pocognoli ook volgend seizoen nog trainer van Union SG? Coach spreekt zich er zelf over uit

Sébastien Pocognoli is in zijn eerste seizoen als volwaardige hoofdcoach landskampioen geworden met Union SG. Zal hij ook volgend jaar nog aan het roer staan bij de Brusselse club.

Union SG kon zich zondag tot landskampioen kronen door met 3-1 te winnen van KAA Gent. Sébastien Pocognoli heeft er een ongelooflijk seizoen opzitten, en kan nu naar de toekomst kijken.

Hij wordt gelinkt aan enkele Franse clubs, waaronder RC Lens. Tot nu toe ontkende hij de geruchten vooral. Bij de Pro League Awards, waar hij de prijs kreeg voor Coach van het Seizoen, praatte hij hierover.

"Voor de play-offs ben ik tegen mijn spelers gaan zeggen dat er sowieso interesse zal zijn in hen. Als je je telefoon opent, dan gaat de focus verloren. Uiteindelijk heb ik het zelf gedaan", zei hij bij Het Laatste Nieuws.

"Vanaf morgen is het vakantie. Ik ga met de club praten over de toekomst, over het plan van volgend seizoen. Er zijn nog steeds dingen die we beter kunnen doen op het veld. Ik ben dus nog heel gemotiveerd om Union beter te maken, maar in het voetbal weet je nooit", gaat hij verder.

Zijn keuze is dus nog niet gemaakt, maar Pocognoli ziet in ieder geval nog wel in waarom een extra seizoen bij Union goed zou zijn. "Er is natuurlijk ook nog Champions League-voetbal dat eraan komt. Er zijn dus goede redenen om nog een jaar te blijven."