Extra domper voor Union SG in levensbelangrijke week

Union Saint-Gilloise speeldag zaterdag 0-0 gelijk tegen KAA Gent. Alessio Castro-Montes raakte geblesseerd op het einde van de wedstrijd, een extra domper in een al belangrijke week.

Union Saint-Gilloise worstelde zaterdagavond op hun eigen veld tegen KAA Gent. Ondanks dominant spel slaagden de mannen van Sébastien Pocognoli er niet in om hun kansen te verzilveren. Goed voor een zesde brilscore van dit seizoen.

Uitgevallen in slot van de wedstrijd

Naast het teleurstellende gelijkspel verloren de Brusselaars ook nog eens Alessio Castro-Montes. De rechtsback raakte na een goede wedstrijd geblesseerd bij een voorzet aan het einde van de match.

Pocognoli gaf na de wedstrijd een update over Castro-Montes tijdens de persconferentie, en die is helaas niet geruststellend.

Union zou Alessio Castro-Montes voor meerdere weken moeten missen

"We zullen moeten afwachten op de medische check-up, maar het lijkt op een scheur. Ik denk dat het een kwestie zal zijn van enkele weken."

"We moeten nog wachten op de resultaten van de scan, maar het ziet er niet goed uit. Vooral met het oog op donderdag, aangezien we al een vrij krappe selectie hebben. We zullen oplossingen moeten vinden." Donderdag speelt Union SG in de Europa League een levensbelangrijke wedstrijd tegen Midtjylland.