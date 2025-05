Verliest Union SG zijn kapitein? Franse club is geïnteresseerd in Anthony Moris

Anthony Moris heeft een fantastisch seizoen gedraaid om Union Saint-Gilloise naar de titel te leiden. Zal hij volgend seizoen nog deel uitmaken van het avontuur?

Met Guillaume François en Christian Burgess behoort Anthony Moris tot de slechts drie spelers van Union die zowel de titel in 1B als de landstitel afgelopen weekend op het hoogste niveau in België hebben meegemaakt (samen met Sébastien Pocognoli die vier jaar geleden de laatste weken van zijn spelerscarrière beleefde).

De Luxemburgse doelman heeft inmiddels meer dan 230 wedstrijden gespeeld in het shirt van Union. Toch is er al gespeculeerd over een mogelijk vertrek. Vorige zomer waren er geruchten over een mogelijke ruil met Standard en Arnaud Bodart.

Lens is geïnteresseerd

Dit seizoen, een jaar voor het einde van zijn contract, zal Moris opnieuw in de belangstelling staan. Er wordt al een naam genoemd: Lens. De club heeft de keeper van Union op het oog, maar er is tot nu toe nog geen concreet aanbod gedaan.

Het is niet onbelangrijk om te zien dat Lens op deze manier interesse toont in een doelman uit onze competitie. Hun keeperstrainer is namelijk Cédric Berthelin, die de Pro League goed kent omdat hij er zelf heeft gespeeld en later deel uitmaakte van de staf van Oostende, Kortrijk en Charleroi.

Lens heeft de afgelopen maanden ook bekende keepers uit onze competitie verwelkomd, zoals Mathew Ryan en Hervé Koffi. Maar in tegenstelling tot Union zal Lens volgend jaar niet de eer hebben om deel te nemen aan de Champions League, of zelfs maar aan een Europees toernooi.