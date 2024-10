🎥 Zo zetten Gent-supporters het Dudenpark volledig in vuur en vlam op verplaatsing bij Union!

De topper tussen Union en Gent eindigde in een spektakelloze 0-0. De fans van Gent zorgden wel voor een show in het Dudenpark.

De fans van Gent maakten zaterdagavond de verplaatsing naar Brussel. Beide clubs gingen opzoek naar de drie punten. Zowel Union als Gent mochten geen steken laten vallen om de voeling met de top niet te verliezen.

De wedstrijd eindigde in een scoreloos gelijkspel. Toch konden de supporters van Gent zich wel vermaken in Stade Joseph Mariën. De Gent-supporters haalden een grote hoeveelheid vuurwerk boven.

Uiteraard is dat verboden in het voetbal, toch lukt het supporters steeds weer het materiaal binnen te smokkelen. Verboden of niet, het geeft wel altijd mooie beelden. Zo ook in Brussel.

🤩 | Le craquage des fans de La Gantoise #USGGNT pic.twitter.com/4N2F7dZzXz — Ma Pro League (@MaProLeague) October 19, 2024

In het verleden zorgde vuurwerk vaak voor problemen. Zo werden al enkele wedstrijden stilgelegd omdat fans zich niet konden gedragen. Het is gevaarlijk voor spelers en supporters.

Zondagavond staat de Waalse derby tussen Standard en Charleroi op het programma. Een wedstrijd die ook altijd letterlijk en figuurlijk vuurwerk geeft. Fans kunnen zich dus verwachten aan een show van de supporters.