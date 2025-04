Marc Overmars heeft deze tweede toptransfer nodig bij Antwerp, al brengt dat druk met zich mee: niet enkel Tribune 2 moet gebouwd worden

De plannen van Antwerp zijn duidelijk: ze willen deze zomer de spelers verkopen die het meeste zullen opbrengen om het budget in evenwicht te brengen. Sportief directeur Marc Overmars kijkt daarvoor vooral naar Senne Lammens én naar Zeno Van Den Bosch.

In het geval van die tweede is een transfer iets dringender dan die van Lammens. De doelman heeft immers nog maar twee jaar contract terwijl Van Den Bosch zijn contract eind volgend seizoen afloopt. En een contractverlenging is niet meer aan de orde.

Onderhandelen met Duitsers

En als het geval Jean Butez Antwerp iets geleerd heeft, is het dat ze zo'n situatie niet te lang mogen laten aanslepen. Van Den Bosch heeft verschillende geïnteresseerde clubs achter zich aan zitten, vooral uit Duitsland. Mönchengladbach wou hem in augustus en zelfs in de wintermercato al halen, maar blijft geïnteresseerd om hem volgende maand al vast te leggen.

Wolfsburg en Stuttgart houden hem trouwens ook nog in het oog. Voor Overmars is de uitdaging wel vrij groot: een speler verkopen die maar één jaar contract meer heeft voor zo goed als de marktwaarde. Die is met 10 miljoen al vrij hoog, maar zeker niet onoverkomelijk voor Duitse clubs.

Maar het 'Arrest Diarra' heeft de zaken bemoeilijkt. Overmars staat niet meer zo sterk in zijn schoenen als pakweg twee jaar geleden. En ja, er is nog een reden waarom hij haast moet maken.

Riedewald en Bozhinov te weinig

Antwerp moet zowat heel zijn verdediging herstructureren. Toby Alderweireld gaat op voetbalpensioen en Olivier Deman keert terug naar Werder Bremen. Met Daam Foulon is er voor hem wel al een vervanger. Maar met Riedewald en Bozhinov gaat The Great Old zijn defensie niet vormen.

Met Alderweireld vertrekt wel de duurste speler uit de kern. Maar Lammens en Van Den Bosch moeten er wel voor zorgen dat Overmars budget heeft om de te kleine kern competitief uit te bouwen.