Opgelet met de kerstkalkoen: Guardiola komt met fikse waarschuwing aan eigen spelers

Pep Guardiola heeft zijn spelers gewaarschuwd: hij wil geen uitspattingen van hun kant tijdens de kerstfeesten. De spelers die deze regel niet respecteren, zullen niet geselecteerd worden voor de wedstrijd tegen Nottingham.

In Engeland bestaat de winterstop simpelweg niet. In tegenstelling tot andere competities zal er geen pauze zijn in de Premier League. Pep Guardiola rekent daarom op de ernst van zijn mannen, ook tijdens het kerstdiner.

Opgelet met de kerstkalkoen

De terugkeer naar de training van The Citizens, na hun overwinning tegen West Ham (3-0), staat gepland voor 25 december, twee dagen voor de uitwedstrijd tegen Nottingham Forest. Volgens Reuters zal Pep Guardiola zich erg streng opstellen tegenover zijn spelers.

Als zij de vastgestelde doelen niet naleven, zullen ze niet op het wedstrijdblad voor de volgende wedstrijd staan. De Spaanse tacticus zal zelfs het gewicht van elke speler controleren. Toch wel draconische maatregelen, zo lijkt het.

De woorden van Pep Guardiola

"Elke speler heeft een gewicht dat ze moeten respecteren. Ze komen terug op de 25ste en ik zal er zijn om te controleren hoeveel kilo ze zijn aangekomen, of ze zijn aangekomen", legde Pep Guardiola uit aan de pers.



"Ze mogen eten, maar ik wil ze controleren. Stel je voor dat een speler in perfecte fysieke conditie is, maar hij komt terug met drie kilo meer? Dan blijft hij in Manchester. Hij gaat niet mee naar Nottingham Forest", besluit hij. Jérémy Doku en zijn teamgenoten zullen dus de kerstperiode niet in overvloed kunnen vieren.