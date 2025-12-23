Club Brugge hakt knoop door over cruciale positie: kritiek raakt hen niet

De roep om een nieuwe spits heeft al meer dan één keer geklonken bij Club Brugge, maar intern blijft blauw-zwart opvallend rustig. Ondanks de kritiek is de club absoluut niet van plan om in de wintermercato een nieuwe nummer negen aan te trekken, weet HLN.

Het vertrouwen in Romeo Vermant en Nicolò Tresoldi blijft onverminderd groot. Zondag volgde in het Jan Breydelstadion een symbolische bevestiging. Voor het eerst dit seizoen scoorden Vermant en Tresoldi in dezelfde wedstrijd. De jonge spitsen bezorgden Club Brugge de drie punten en onderstreepten dat de interne concurrentie werkt, net op het moment dat de druk weer toenam.

Club koos dit seizoen bewust voor een jeugdige aanpak in de spits. Vermant en Tresoldi, beiden 21, dragen samen de verantwoordelijkheid, met Kaye Furo als derde optie. Voor Gustaf Nilsson is er al langer geen sportieve toekomst meer bij blauw-zwart. Op een cruciale positie nam de club dus een berekend risico.

Als Club Brugge iets doet in de wintermercato is het een winger en geen spits

Dat risico leverde wisselend succes op. Na een sterke start volgde kritiek toen de doelpunten uitbleven, maar telkens kwam er een reactie. Wanneer het wantrouwen groeide, begonnen Vermant en Tresoldi opnieuw te scoren. Ook onder Ivan Leko viel die dynamiek weer op: vier goals in twee wedstrijden, zonder samen op het veld te staan.

Na de heenronde is het duel in de spits opvallend in evenwicht. Hun profielen verschillen, maar net die wisselwerking houdt de productie levendig en overtuigt de sportieve leiding.



Club Brugge gaat dus géén nieuwe centrumspits halen. Als er offensieve versterking komt, dan uitsluitend op de flank, weet HLN. Het dossier-Nilsson draait enkel nog om een vertrek.