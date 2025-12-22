Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"
Maandag is alweer een belangrijke dag voor het Belgisch voetbal. De Pro League en DAZN staan maandag namelijk voor de arbitrage bij het Belgische CEPANI. Ondertussen zit de schrik er goed in bij de clubs.

CEPANI kan DAZN verplichten om de Jupiler Pro League en Challenger Pro League voorlopig te blijven uitzenden, terwijl het dossier verder wordt behandeld. Ondertussen maken de clubs zich echter heel wat zorgen.

"De waarde van de sponsorcontracten staat onder druk"

Als DAZN ook de komende maanden niet betaald aan de clubs, wordt het steeds moeilijker voor de clubs om op termijn het hoofd boven water te houden. En ook de sponsors maken zich zorgen, want zij krijgen minder exposure.

“De waarde van de sponsorcontracten staat zwaar onder druk", beseft ook marketing-expert Manu Leroy in Het Laatste Nieuws. "We zien dat het bereik dit jaar serieus gekelderd is. De live beeldrechten zijn daarbij het belangrijkste."

Sponsors maken zich zorgen

"Het aantal sportabonnees werd vorig jaar nog geschat op een kleine 500.000. Ik laat me vertellen dat DAZN maximum 200.000 abonnees heeft. Dat is geen officieel cijfer, maar wel een belangrijke indicatie. Het toont aan dat het Belgische voetbal veel minder ‘eyeballs’ krijgt."

“Als je al die factoren optelt, kan je stellen dat het Belgisch voetbal dit jaar ruwweg 50 tot 70 procent van de mediawaarde is kwijtgespeeld. Dat is enorm. Er zijn heel wat sponsors die nerveus beginnen worden", aldus Leroy.

