G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026"

Maandag is alweer een belangrijke dag voor het Belgisch voetbal. De Pro League en DAZN staan maandag namelijk voor de arbitrage bij het Belgische CEPANI. Daar moet snel voor een oplossing gezocht worden door drie arbiters gekozen door beide partijen.

CEPANI kan DAZN verplichten om de Jupiler Pro League en Challenger Pro League voorlopig te blijven uitzenden, terwijl het dossier verder wordt behandeld. Betalingsverplichtingen vallen daarentegen onder de kern van de zaak en kunnen niet in spoedmaatregelen worden geëist.

Belangrijke dagen, weken en maanden op komst

En dus is maandag een belangrijke dag voor het Belgisch voetbal, maar alle problemen zullen sowieso niet van de baan zijn. Als DAZN geen betalingen meer zal verrichten richting de Belgische clubs? Dan komen verschillende clubs mogelijk snel in de problemen.

“In de huidige omstandigheden zal de spelershandel alleen maar belangrijker worden”, klinkt het bij verschillende clubs volgens Het Laatste Nieuws. Daarbij zou het inzetten op jong talent steeds belangrijker gaan worden.

Grote problemen in 2026?

“Ons plan is om nóg meer in te zetten op jonge spelers, en ze nóg sneller door te verkopen. Dat biedt ons de grootste kans om het hoofd boven water te houden", klinkt het volgens de krant bij een traditieclub uit ons voetbal.

Ondertussen worden kosten geschrapt hier en daar. Een tweedeklasser zou zijn abonnement op Wyscout al hebben opgezegd en via YouTube moeten gaan scouten. "Er zitten nu al clubs in de problemen”, zegt een bestuurder van een G5-club. “Op korte termijn kunnen zij misschien nog overleven. Maar ik voorspel grote problemen in 2026.”

