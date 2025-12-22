Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend

Foto: © photonews

Zoals elke maandag brengen we jullie ons elftal van het weekend, gebaseerd op de individuele prestaties van spelers uit de Pro League. Hier zijn de elf geselecteerde namen, afkomstig van liefst negen verschillende clubs.

Keeper

In het doel kiezen we voor Colin Coosemans. Anderlecht toonde veel karakter door een punt mee te nemen van de Bosuil na een rampzalige eerste helft. Maar zonder hun keeper en zijn cruciale ingrepen, zou Antwerp hebben gewonnen en zou de analyse heel anders zijn geweest.

Verdediging

Aan de rechterkant vinden we Rein Van Helden. Een centrale verdediger van opleiding, die opnieuw op de flank speelde. En hij beperkte zich niet alleen tot invallen. Zijn doelpunt na zeven minuten bezorgde Sint-Truiden de overwinning tegen KV Mechelen.

In het centrum een andere vroege scorende verdediger: Ibe Hautekiet. Doorslaggevend na 38 seconden op het veld van Dender belichaamde hij vervolgens de herwonnen soliditeit van Standard, waarmee hij zijn niveau van de afgelopen weken bevestigde.

Naast hem plaatsen we Edgaras Utkus, die de verdediging van Cercle Brugge heeft gestabiliseerd. Na vorige week op de bank te hebben gezeten, was hij tegen Leuven van grote waarde. De aard van de wedstrijd dwong OH Leuven om vanaf het halfuur de Brugse goal aan te vallen, en Utkus had een grote rol in de weerbaarheid van zijn team. Door veel duels te winnen en twee schoten te blokkeren, zorgde de Litouwer voor orde op zaken.

Aan de linkerkant bezorgde Christopher Scott Anderlecht de nodige problemen. De jonge Duitser speelt nog maar kort in het basiselftal van Antwerp, maar profiteert ten volle van de stijgende lijn van het team om zich te laten zien aan de linkerkant, onder andere met een beslissende assist tegen Sporting Anderlecht.

Lees ook... Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

Middenveld

Op het middenveld was Bryan Heynen onmisbaar. De aanvoerder van Genk was een afspiegeling van zijn team: niet echt dominant in het spel, maar bijzonder effectief in het strafschopgebied. De Rode Duivel toonde zijn volharding door een dubbelslag te maken tegen Charleroi.

Dezelfde strijdlust zagen we bij Pieter Gerkens, wiens dubbelslag Cercle hun eerste overwinning sinds de vijfde speeldag opleverde. Een mooie reactie van iemand die de laatste vier wedstrijden op de bank begon.

Ondanks een eervolle vermelding voor Nathan Saliba, de motor achter de comeback van Anderlecht bij Antwerp, gaat de laatste plek op ons middenveld naar Yacine Titraoui. De Algerijn werd niet geselecteerd voor de Afrika Cup, en doet nu alles om aanwezig te zijn op het Wereldkampioenschap. Zijn wedstrijd tegen Genk was van begin tot eind indrukwekkend, met een hoop hoge recuperaties, offensieve impulsen en een prachtige voltreffer om net voor de rust de gelijkmaker te scoren.

Aanval

Aan de linkerkant bezorgde Gyrano Kerk Moussa N'Diaye en Nilson Angulo een moeilijke avond. Naast zijn slimheid om de strafschop te forceren die leidde tot de openingstreffer, was zijn snelheid en kracht opnieuw verwoestend. Zijn terugkeer na blessure brengt veel vreugde voor Antwerp.

Centraal voorin is Promise David de nieuwe topscorer van de competitie en hij bevestigt zo dat hij opnieuw in vorm komt. De Canadees was aan het begin van het seizoen erg aarzelend, maar bereikt nu weer zijn niveau van de Play-offs. Naast zijn doelpunt was hij een onmisbaar aanspeelpunt voor de lange ballen.

Tot slot blijft Romeo Vermant zichzelf ontwikkelen bij Club Brugge. Een doelpunt om de score te openen tijdens de Slag om Vlaanderen, veel oplossingen biedend in het Brugse spel, ... Romeo blijft zijn naam maken in de voetsporen van vader Sven Vermant.

