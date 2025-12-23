Ondanks drie kerststronken: spanning tussen DAZN en Pro League te snijden: "Deurwaarder op matchen"

De spanning tussen DAZN en de Pro League bereikt een ongezien niveau. Volgens een insider in de HLN Voetbalpodcast is er op vraag van beide partijen nu zelfs een deurwaarder aanwezig bij sommige wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Deze toezichthouder ziet erop toe dat alle contractuele afspraken correct worden nageleefd. Ironisch genoeg profiteren abonnees hiervan mee.

Zo gaf Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck tijdens de rust van de wedstrijd tegen Union een kort interview, zoals contractueel verplicht in de televisietender. “Het is allerminst toeval dat dit nu strikt wordt nageleefd", vertelt de insider bij HLN.

De aanwezigheid van deurwaarders is het resultaat van de gespannen relatie tussen beide partijen sinds DAZN het contract met de Pro League opzegde. Elke misstap kan worden gebruikt om het eigen gelijk te versterken.

Frank Boeckx vertrekt met stress naar matchen als commentator voor DAZN

Voor de betrokkenen is het een extra stressfactor. Frank Boeckx, analist voor DAZN, heeft daar bijvoorbeeld last van. “Ik vertrek met stress naar een wedstrijd, want ik wil absoluut mijn accreditatie niet vergeten. Anders mag je niet binnen.” De werkdruk voor coaches, spelers en mediaprofessionals is hierdoor fors toegenomen.

Toch is het niet alleen maar vijandigheid tussen de partijen. In de voorbije dagen liet DAZN bijvoorbeeld drie kerststronken leveren bij de Pro League, een gebaar dat toont dat er ook nog ruimte is voor goodwill, ondanks de juridische strijd.