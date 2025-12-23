Van Helden zegt het hardop, Vrancken niet: zo verschilt de toon bij STVV

STVV blijft indruk maken in de Jupiler Pro League. Met een nipte maar belangrijke zege tegen KV Mechelen zetten de Truienaars opnieuw een stap richting de Champions' Play-offs, al wil de coach het hoofd koel houden.

STVV is goed op weg om een plaats in de Champions' Play-offs veilig te stellen. De Truienaars wisten zondagnamiddag KV Mechelen met 1-0 te kloppen. De ambities blijven groeien.

Verdediger en matchwinnaar Rein Van Helden vertelde na afloop dat Play-off 1 gewoon gehaald moet worden. Trainer Wouter Vrancken ging minder graag in op een vraag over de PO1-strijd.

Vrancken wil de voeten op de grond houden

"We willen geen plaats zakken", vertelde hij op zijn persmoment. "Op een bepaald moment stonden we tweede en nadien waren we ontgoocheld omdat we naar de vierde plaats zakten. Zo werkt sport."

De overwinning tegen KV Mechelen was er eentje met dubbele punten, aangezien Malinwa ook vecht voor Play-off 1. Dit weekend volgt er nog een clash met Standard, waar een zege opnieuw gouden punten betekent.

"Iedere week doen we ons uiterste best om onze plaats vast te houden en misschien wel te verbeteren. Daar gaat voetbal over. Dan zien we wel op het einde van de rit. Iedere wedstrijd die we winnen is een enorm goede zaak", besluit Vrancken.