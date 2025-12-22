🎥 Wereldklasse! De sensationele actie van Youri Tielemans om Manchester United ten val te brengen

🎥 Wereldklasse! De sensationele actie van Youri Tielemans om Manchester United ten val te brengen
Foto: © photonews

Aston Villa behaalde een 2-1 overwinning tegen Manchester United zondagnamiddag. Youri Tielemans en Amadou Onana stonden zij aan zij opgesteld en schitterden.

Na een aarzelend begin van het seizoen (geen enkele overwinning in de eerste vijf wedstrijden van het seizoen), blijft Aston Villa sterk presteren in de Premier League. Na onder meer een overwinning op Arsenal, ontvingen de Villans Manchester United.

Zoals verwacht stelde Unai Emery Amadou Onana en Youri Tielemans samen op in het middenveld, naast de Fransman Boubacar Kamara. En daar heeft hij geen spijt van gehad. Onze twee Duivels speelden een cruciale rol in de 2-1 overwinning.

Goed ingespeelde automatismen met het oog op de Duivels

Onana speelde een volledige wedstrijd, met speciale focus op zijn verdedigende taken: 100% geslaagde tackles, 9 gewonnen duels van de 12, 9 verdedigende bijdragen en slechts één overtreding. Bruno Fernandes beleefde een zeer moeilijke wedstrijd tegen hem en ging fysiek aangeslagen naar de kant bij de rust.

In een creatievere rol was Tielemans ook niet onopvallend. De aanvoerder van de Rode Duivels eindigde de wedstrijd zonder doelpunt of assist, maar zijn bijdrage aan de openingstreffer was subliem. Zijn pre-assist voor John McGinn maakte het verschil. Enkele seconden later hoefde Morgan Rogers de bal alleen nog maar in het lege doel te trappen.

Ondanks de gelijkmaker van Manchester United drie minuten later, won Aston Villa met 2-1 dankzij een dubbele treffer van Rogers. De Villans noteerden hun zevende opeenvolgende overwinning (de elfde in de laatste twaalf wedstrijden van de Premier League) om hun podiumplek te verstevigen, op één punt van Manchester City en drie van Arsenal.

