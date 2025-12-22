Daar gaan we weer: Stijn Stijnen moet nieuwe schorsing vrezen na weigering

Het bondsparket heeft maandag opnieuw een schorsing gevorderd voor Stijn Stijnen, coach van Patro Eisden Maasmechelen. Tegen Sporting Lokeren had hij dit weekend een rechtstreekse rode kaart ontvangen.

In de vierde minuut van de wedstrijd tussen zijn Patro Eisden Maasmechelen en Sporting Lokeren kreeg Stijn Stijnen een eerste gele kaart nadat hij zijn beklag deed over een - volgens hem - overdreven rode kaart voor Ridwane M’Barki.

Nieuwe rode kaart voor Stijn Stijnen

Later in de wedstrijd liep het na het laatste fluitsignaal verkeerd. Waarop ref Ledda aan Stijnen een tweede gele kaart wilde geven, maar die ging toen al naar binnen in de catacomben. Daarop besloot Ledda hem meteen rood te geven.

Volgens Het Laatste Nieuws is dat wegens een groot gebrek aan respect voor de arbitrage gebeurd. En dus legde Het Bondsparket de coach van Patro Eisden Maasmechelen andermaal een schorsing voor van een speeldag.

Gaat de coach van Patro Eisden Maasmechelen in beroep?

Eerder deze maand had Stijnen nog gereageerd bij een vorige schorsing. "Ik heb gevraagd om alle stukken voor te leggen die bewijzen dat de kwaliteitsnorm die we mogen verwachten ook behaald is. Als ze mij die niet kunnen bezorgen, kan ik niet anders dan vaststellen dat de bondsstructuren een onvoldoende garantie op een eerlijk proces vormen. Als dat niet gebeurt en Stijnen wordt toch geschorst, ga ik naar de burgerlijke rechtbank, om op die manier de schorsing zelf te schorsen", aldus de advocaat van Stijnen toen.

Nu moet Stijnen dus een nieuwe schorsing vrezen. De kans dat er in beroep zal worden gegaan tegen het schorsingsvoorstel lijkt dan ook meteen groot. Voor deze inbreuk wil het bondsparket twee speeldagen schorsing en 1.000 euro boete.