Beperkte impact van Leko? Vanaken zegt wat verschil is met Hayen

Met Ivan Leko pakte Club Brugge nog eens zes op zes in de Belgische competitie. Wat is de impact van de Kroaat na twee weken bij Club Brugge?

Club Brugge pakt opnieuw zes op zes

Na een 18 op 18 sputterde de machine van Club Brugge en pakte blauw-zwart plots maar 3 op 12 meer. Dat was voor het bestuur voldoende om Nicky Hayen aan de deur te zetten en Ivan Leko binnen te halen als vervanger. 

Met Leko pakte Club Brugge zes op zes dankzij zeges tegen Dender (1-5) en KAA Gent (2-1). Merken de spelers van blauw-zwart nu al een verschil tussen Nicky Hayen en Ivan Leko op de trainingen? 

"Iedereen wil zich natuurlijk bewijzen bij een nieuwe trainer", stelde Carlos Forbs. "De trainingen onder beide coaches waren goed, maar natuurlijk zorgt een nieuwe trainer ook voor nieuwe energie."

Vanaken ziet eerder beperkte impact van Leko

"Leko heeft een andere persoonlijkheid dan Hayen", zei Hans Vanaken. Al wilde hij de impact van de trainerswissel niet overdrijven. "Omdat je twee keer op rij wint, wordt er al snel gezegd dat het de juiste keuze was."

"Op de basis die er was, is er gewoon verder gewerkt", ging Vanaken verder. "Met de nieuwe trainer zijn er wat andere accenten, niet alles moest omgegooid worden. We pakten ook wel punten voor de trainerswissel."

