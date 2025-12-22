Het Dudenpark is een oninneembare vesting (behalve voor één iemand)

Het Dudenpark is een oninneembare vesting (behalve voor één iemand)
Foto: © photonews

Tegen Zulte Waregem speelde Union Saint-Gilloise hun laatste thuiswedstrijd van het jaar. De balans is praktisch perfect. Slechts één coach/ploeg kon in het Dudenpark de volle buit pakken in een bewogen jaar 2025.

De 2-0 overwinning van zaterdag was het eindpunt van een jaar waarin het Dudenpark behoorlijk verwend werd. De cijfers spreken voor zich: 50 punten behaald uit de 57 de ze konden pakken achter de historische façade van het Stade Joseph Marien. Deze cijfers houden uiteraard geen rekening met de wedstrijden in het Lotto Park in de Champions League, maar blijven desondanks uitzonderlijk.

Slechts één team wist het afgelopen kalenderjaar te winnen op het grondgebied van Sint-Gillis/Vorst: KV Mechelen. Dat was op 16 februari. Besnik Hasi was toen nog de coach van KV, hij werd twee weken later ontslagen. Sindsdien heeft alleen Club Brugge een punt weten te bemachtigen in de Champions' Play-offs (een resultaat dat vooral Union ten goede kwam), gevolgd door KAA Gent twee weken geleden, de dag voor het verrassende vertrek van Ivan Leko.

Enkel Besnik Hasi won in het Dudenpark

46 doelpunten gescoord en 7 geïncasseerd in 19 wedstrijden in 2025, met als kers op de taart een titel die voor de eigen supporters werd gevierd. Hoe valt deze reeks te verklaren? We hebben het gevraagd aan kapitein Christian Burgess. 

"Misschien houden de tegenstanders niet van onze kleedkamers. Ach, we voelen ons echt thuis in het Dudenpark. Het team kent het veld op zijn duimpje, de supporters zingen de hele wedstrijd mee en zelfs daarna nog."

Le Marien, een onneembare vesting?

Gisteren bleven ze echter stil tijdens de eerste twaalf minuten, net als overal in de Pro League de afgelopen weken: "De eerste wedstrijd waarin dat gebeurde, voelde ik het echt. Het was echt vreemd. Maar je went eraan. De supporters hebben hun redenen, redenen die ik deel, ook al begrijp ik niet alles."

Naast de thuisprestaties is Burgess trots op het gezicht dat het team in 2025 toonde, ook al is er nog een wedstrijd te spelen tegen Cercle Brugge: "De eerste helft van het jaar was gewoon ongelooflijk met die Play-offs en de titel. We moeten zo lang mogelijk voortbouwen op die momenten en die goede teamgeest behouden."

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

