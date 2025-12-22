Pro League hoopt op snelle oplossing na zittingsdag met DAZN bij CEPANI

De Pro League en DAZN stonden maandag voor de arbitrage bij het Belgische CEPANI, na het eenzijdig beëindigen van het uitzendrechtencontract door de streamingdienst. En dus was de vraag hoe het zou af gaan lopen.

Arbitrage achter gesloten deuren

De arbitrage wordt gevoerd door een college van drie arbiters, gekozen door beide partijen. “Deze drie arbiters behandelen het dossier relatief snel, in vergelijking met de trage procedures bij de gewone rechtbanken", klonk het vooraf.

De Pro League blijft na de pleidooien geloven in een positieve en snelle afloop in de zaak. Ze hopen dat er nog in 2025 over de zaak duidelijkheid komt. Het is dan ook nog maar de vraag wat er uiteindelijk zal gaan gebeuren.

Hoop op snelle duidelijkheid in het verhaal

De Pro League mocht of kon niet reageren, aangezien de pleidooien strikt vertrouwelijk zijn. Toch hopen ze nog steeds dat CEPANI voor 1 januari klaarheid schept. Let wel: met deze spoedprocedure kunnen enkel voorlopige maatregelen genomen worden, weet Het Nieuwsblad.



Momenteel zendt DAZN nog steeds de wedstrijden uit van het Belgisch voetbal, maar er wordt momenteel niet meer in schijven geld gegeven voor de clubs. Bij de Pro League hopen ze dat ze kunnen afdwingen dat dat opnieuw zal gebeuren.