Harde actie: Beerschot en Beveren komen met gezamenlijk standpunt na geval van racisme

Harde actie: Beerschot en Beveren komen met gezamenlijk standpunt na geval van racisme
Foto: © photonews

Tijdens de wedstrijd SK Beveren tegen Beerschot van zaterdag werd Beerschot-speler Dennis Gyamfi het slachtoffer van racistische uitlatingen. In een gezamenlijk statement hebben beide ploegen zich nu stevig uitgelaten over de zaak. De dader is geïdentificeerd.

“Racisme en discriminatie horen niet thuis in het voetbal, noch in onze samenleving. Beerschot en SK Beveren hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien van dergelijk gedrag en veroordelen het incident van afgelopen zaterdag dan ook ten stelligste."

“Dankzij het snelle en adequate optreden van spelers, stewards en politiediensten kon de betrokkene snel worden geïdentificeerd. Na de wedstrijd hebben beide clubs nauw samengewerkt om het voorval snel en op gepaste wijze aan te pakken en de speler uitdrukkelijk te steunen.”

“Naast het proces-verbaal dat door de politie werd opgesteld, zal SK Beveren onmiddellijk overgaan tot het opstarten van een procedure van Burgerlijke Uitsluiting", aldus beide ploegen in een zeer krachtig statement.

Beveren en Beerschot met statement

Beveren wil de supporter in kwestie - die dus ondertussen bekend is - op juridische wijze definitief uit zijn stadion bannen. Dat er andere supporters op het moment in kwestie meteen in actie komen, kwam op applaus van de clubs te staan.

“Beide teams bedanken iedereen die ingreep op het moment van de feiten. Samen zorgen we ervoor dat onze stadions een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt”, klinkt het nog in het statement. Beerschot en Beveren verenigden zich in de zaak ook heel mooi. 

