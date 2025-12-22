'Belgische clubs op de loer: jeugdinternational ontbindt contract'

Kent u Petar Andreev al? De kans dat hij de komende maanden in België zal spelen, lijkt toe te nemen. Diverse Belgische clubs hebben hem namelijk op de radar staan. En dat lijkt heel interessant te gaan worden.

Petar Andreev is officieel een vrije speler nadat zijn contract met FC Lokomotiv Plovdiv vorige week in onderling overleg is beëindigd. Deze beslissing markeert het einde van een lang hoofdstuk voor een van de meest veelbelovende jonge aanvallers in het Bulgaarse voetbal.

"En het heeft ook direct de aandacht getrokken van clubs over de hele wereld. Teams uit Portugal en België tonen interesse in Europa, terwijl clubs uit China en de Verenigde Arabische Emiraten zijn situatie in Azië ook in de gaten houden."

"Daarnaast volgen verschillende belangrijke Bulgaarse clubs Andreev op de voet, in de hoop een talentvolle speler kosteloos te kunnen contracteren", aldus transfergoeroe Rudy Galetti in een bericht op zijn webstek en op de sociale media.

Andreev is klaar voor een nieuwe uitdaging

De 21-jarige centrumspits van 192 centimeter is klaar voor een nieuwe uitdaging en liet daarom ook zijn contract ontbinden bij zijn Bulgaarse club. Hij is ook jeugdinternational bij de Bulgaarse nationale ploeg en droomt op termijn van de A-kern.





Dit seizoen mocht hij amper 119 minuten spelen voor Plovdiv. Daarin was hij wel goed voor een doelpunt en een assist, zo blijkt uit zijn profiel op Transfermarkt. Daarmee zou hij een grote waarde kunnen betekenen voor verschillende Belgische ploegen.