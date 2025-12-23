Antwerp herleeft, maar ook speler die al ver afgeschreven was: "Pluim op de hoed van Overmars"

Royal Antwerp FC zette de voorbije weken opnieuw stappen vooruit en dat gevoel leeft ook intern. De 10 op 12 had zelfs perfect kunnen uitmonden in een maximale score, waardoor het vertrouwen rond de club weer groeit na een moeilijkere periode.

“Antwerp staat er weer, dat voel je ook tijdens de gesprekken in de persruimte met mensen die de club overal volgen”, stelt Patrick Goots in GvA. Volgens de analist is de heropleving duidelijk zichtbaar, al zag hij tegen Anderlecht ook een kantelmoment in de wedstrijd.

“Zodra Dierckx uit de wedstrijd verdween, werd er minder verticaal gespeeld. De linies sloten niet langer goed op elkaar aan. Dat was niet de fout van Praet, maar het leek opnieuw op het Antwerp van enkele weken geleden”, klinkt het. “Ook Benítez werd niet meer gevonden en Anderlecht nam het commando over, zeker met enkele sterke wissels.”

Benitez was outstanding tegen Anderlecht, De Cat onzichtbaar

Die terugval deed volgens Goots niets af aan de indruk die Antwerp in de eerste helft maakte. “Benítez was outstanding. Hij was heer en meester, terwijl De Cat onzichtbaar bleef. Dat overwicht was geen toeval.”

“Benítez en Dierckx vormen een uitstekend duo”, gaat Goots verder. “Dierckx bestrijkt enorm veel ruimte, waardoor Benítez vrij komt als zes en zijn vista kan benutten. Hij heeft die geniale pass in de benen die een ploeg doet versnellen.”



Tot slot wijst Goots ook naar de sportieve leiding. “Een pluim op de hoed van Marc Overmars. Hij zei vorig jaar al dat Benítez dé man zou worden. Hij zat lang in de wachtkamer, maar toont nu waarom Antwerp hem in Argentinië is gaan halen.”