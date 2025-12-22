Lardot heeft iets te zeggen over strafschoppen in Antwerp - Anderlecht ... en andere speler kwam héél goed weg

Er was dit weekend alweer heel wat te beleven op de Belgische voetbalvelden. Daarbij werden ook een aantal fases druk geanalyseerd door de analisten achteraf. Nu is er een knoop doorgehakt door Jonathan Lardot over een aantal fases.

Antwerp en Anderlecht hielden elkaar zondag op een 2-2 gelijkspel. Beide ploegen scoorden een doelpunt na een strafschop. In beide gevallen was dat volgens de analisten heel erg goedkoop te noemen. Wesley Sonck snapte er niets meer van.

"Ik snap er niets meer van. Dat is iets van de moderne tijd. "Ah, er is contact? Dan is het penalty." Ik vind dat niet. Contact is nu bijna altijd penalty. Maar wie maakt de fout eigenlijk", was die bijzonder streng in zijn analyse.

Jonathan Lardot spreekt over de grijze zones in Antwerp - Anderlecht

Ook Jonathan Lardot heeft nu zijn licht laten schijnen over de strafschoppen in de wedstrijd tussen Antwerp en Anderlecht. "De vraag is of Kerk de bal probeert te beschermen, dan wel bewust contact zoekt", opent hij over de eerste elfmeter.

🔎 | Jonathan Lardot geeft z’n mening over de penalty’s tijdens #ANTAND. 👀 pic.twitter.com/KVzYze5U4f — DAZN België (@DAZN_BENL) December 22, 2025

"De ref oordeelde het eerste en dan is een strafschop te rechtvaardigen." Ook bij de tweede strafschop klinkt hetzelfde geluid. Volgens Lardot gaat het in beide gevallen over een zogeheten grijze zone en dus moest de VAR niet tussenkomen.



Lees ook... Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"›

Ook over een fase in de match tussen Dender en Standard van zaterdagavond had hij wat te zeggen. Bij een bepaalde fase ging Kobe Cools fel door op een Rouche, die de wedstrijd moest staken. "De ref kon de fase niet beoordelen, maar het had rood moeten zijn en de VAR had moeten tussenkomen."