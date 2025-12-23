Hein Vanhaezebrouck streng voor Hans Vanaken en Club Brugge: "Dat was echt dramatisch"

Club Brugge heeft onder Ivan Leko 6 op 6 gepakt in de competitie. Toch is er zeker en vast nog werk aan de winkel voor blauw-zwart. Volgens Hein Vanhaezebrouck is er alvast één gegeven waar nog veel aan verbeterd kan worden.

Na Club Brugge tegen KAA Gent werd duidelijk dat zowel Ivan Leko als Rik De Mil nog werkpunten hebben bij hun nieuwe team. En zeker bij Club Brugge waren een paar manco' heel erg duidelijk volgens Hein Vanhaezebrouck.

Hans Vanaken heeft boter op het hoofd bij de gelijkmaker

Hij keek daarbij naar de stilstaande fases in zijn analyse voor Het Nieuwsblad: "Club verdedigt op corners in zone, maar dan moet je wel de bal aanvallen in de zone voor jou", is hij kristalhelder in het begin van zijn redevoering.

"Doordat Vanaken zijn tegenstander een duwtje geeft in plaats van de bal weg te koppen, valt de bal in de zone achter hem en is Spileers te verrast om de bal aan te vallen. De verantwoordelijkheid voor de Gentse gelijkmaker ligt voor mij dus bij Vanaken."

De corners van Club Brugge zijn een doorn in het oog

Ook - of zeker - op offensief vlak is er werk aan de winkel. De voorbije weken liet de analist zich een paar keer kritisch uit over het feit dat Hans Vanaken de hoekschoppen voor zijn rekening nam. "Nu ik Vetlesen ze zag trappen, begrijp ik waarom…"

"Dat was echt dramatisch. Maar de stilstaande fases zijn er al langer een drama. Onder Hayen was dat al zo en Leko zal daar toch snel iets aan moeten doen. Vanaken trapte gisteren een vrijschop op een aantrekkelijke plek gewoon los in de muur. Ze moeten er mee aan de slag."