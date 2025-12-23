Filip Joos onder de indruk van JPL-revelatie

Antwerp en Anderlecht deelden afgelopen weekend de punten na een spectaculaire 2-2. Filip Joos was onder de indruk van Xander Dierckx.

Antwerp speelde afgelopen weekend 2-2 gelijk tegen Anderlecht. Het was een wedstrijd waar veel in gebeurde. De neutrale supporter kon er wel van genieten.

"Het was een goede, toffe match omdat Antwerp ook gewoon terug Antwerp is. Die tribune heeft er iets mee te maken, ook nu komen ze 2-0 voor in het begin. Er hangt iets magisch in de lucht", zegt Filip Joos bij 90 Minutes.

Toch ziet de commentator dat er nog iets mist bij The Great Old. "Antwerp heeft geen controletoets. Er blijft iets geks in dat spel zitten", merkt Joos op, die met grote ogen naar de nieuwe revelatie van Antwerp keek.

Filip Joos ziet wie het verschil maakt bij Antwerp

"Ik heb genoten van Dierckx. Die speelt echt heel goed. Hij is overal. En Janssen is opnieuw goed bezig en Kerk is top", zegt hij. "Hij heeft ongelooflijke kwaliteiten, zeker als je lager speelt op de tegenaanval. Hij is snel, sterk en technisch goed. En af en toe pikt hij zijn doelpuntje mee."



Dierckx viel op 30 november in tegen Club Brugge. Hij greep zijn kans met beide handen en veroverde intussen een basisplaats bij zijn club.