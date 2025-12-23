Deze Anderlecht-speler kreeg een duidelijke waarschuwing van Besnik Hasi

Bij RSC Anderlecht zijn de invallers opnieuw een doorslaggevende factor geworden. In negen uitwedstrijden boekte paars-wit slechts drie zeges, maar opvallend: vier van de tien goals vielen dankzij spelers die van de bank kwamen.

Het is een signaal dat de breedte van de kern opnieuw rendeert. Dat is geen toeval. Besnik Hasi slaagde erin om alle spelers op dezelfde lijn te krijgen. Hij gebruikte dit seizoen al 26 pionnen en maakte duidelijk dat iedereen belangrijk is. Wie invalt, moet dat doen met intensiteit. Wie onder de maat presteert, gaat er onverbiddelijk af.

Een treffend voorbeeld is Tristan Degreef. De jonge flankaanvaller begon sterk aan het seizoen, maar na een rode kaart tegen Genk en mindere trainingsarbeid botste hij op de grenzen van Hasi’s geduld. De coach greep in en liet Degreef zelfs thuis voor de uitmatch in Sint-Truiden, schrijft HLN.

Hasi laat niemand vallen, maar legt uit wat hij verwacht

Daarmee was de boodschap duidelijk, maar het verhaal stopte daar niet. Hasi staat niet bekend als een coach die spelers laat vallen. Degreef begreep het signaal, verhoogde zijn intensiteit op training en kreeg opnieuw vertrouwen. “We zien stilaan weer de Tristan van in het begin van het seizoen”, klonk het na de puntendeling op de Bosuil.

Volgens Hasi zit het potentieel er altijd in. “Hij is een geweldige voetballer, maar in een volgende stap moet hij meer consistentie in zijn prestaties leggen.”



Wie tot het einde wil meespelen voor de prijzen, weet dat het niet met elf spelers lukt. Ook nummers 16, 17 en 18 moeten mee zijn. “Met de jaren betrek ik mijn spelers meer bij de dagelijkse werking”, zei Hasi onlangs. “Om uit te leggen wat we willen doen, hoe we het willen doen en wat we willen bereiken.” Bij Anderlecht begint die boodschap duidelijk te landen.