De eerste woorden van Nicky Hayen bij een zéér ambitieus Genk: "Internationale kaart"

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar Nicky Hayen ligt opnieuw onder zeil. Hij tekende een contract van onbepaalde duur bij KRC Genk en mag het vrijdag al opnemen tegen zijn ex-ploeg Club Brugge.

KRC Genk was na het ontslag van Thorsten Fink op zoek naar een nieuwe coach. Heel wat pistes werden de voorbije dagen geopperd en nu is er ook een definitieve beslissing gevallen. Nicky Hayen is de nieuwe coach van de Limburgers.

“Nicky heeft bewezen een echte vakman te zijn in het aansturen van een technische staf en het leiden van een spelersgroep”, klinkt het bij de club op de eigen webstek. “Hij kent onze competitie en weet wat het is om voor de prijzen mee te strijden. Die winnaarsmentaliteit past perfect in de plannen van onze club.”

De winnaarsmentaliteit van Nicky Hayen bij Genk

Hij tekende een contract voor onbepaalde duur bij zijn nieuwe club KRC Genk. Op de webstek van Genk heeft hij ondertussen voor het eerst gesproken, in aanloop naar zijn persvoorstelling én de eerste training op woensdag.

"KRC Genk is een ambitieuze club. Dat voelde ik meteen tijdens de gesprekken die we de afgelopen dagen voerden. Ik kijk ernaar uit om de groep te ontmoeten en heb enorm veel zin om met deze club mooie dingen te realiseren”, aldus de kersverse coach van KRC Genk.



Genk laat er qua ambities bovendien geen twijfel over bestaan: "In de competitie wil KRC Genk via de Champions’ Play-offs Europees voetbal afdwingen. Ook op het Europese toneel is de doelstelling duidelijk: de League Phase van de Europa League doorkomen en KRC Genk opnieuw sterk op de internationale kaart zetten."