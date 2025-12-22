DONE DEAL: Genk hakt knoop door, nieuwe coach is bekend

KRC Genk is na het ontslag van Thorsten Fink op zoek naar een nieuwe coach. Heel wat pistes zijn de voorbije dagen geopperd en nu is er ook een definitieve beslissing gevallen. Nicky Hayen is de nieuwe coach van de Limburgers.

Na het ontslag van Thorsten Fink speurde KRC Genk de markt af naar een nieuwe trainer. De voorkeur ging zoals geweten uit naar een coach met ervaring in de Belgische competitie. De buitenlandse optie werd al eventjes afgezworen.

KRC Genk kiest dan toch voor Nicky Hayen

Carl Hoefkens bleek niet haalbaar en dus waren er niet al te veel kanshebbers meer. Timmy Simons had indruk gemaakt tijdens gesprekken met Genk en zou dus zeker een optie geweest kunnen zijn voor De Condé en co.

De topfavoriet was, is en bleef echter Nicky Hayen. Ondertussen waren er ook gesprekken geweest tussen beide partijen en daaruit is gebleken dat het water helemaal niet diep is tussen hen, waardoor een vergelijk snel mogelijk was.

Binnenkort tekenen van het contract

Hayen stond open voor een deal met Genk. De voorbije dagen was daar wat twijfel over ontstaan, maar dat lijkt dus nergens voor nodig. En maandag kwam alles na een nieuw gesprek plots in een stroomversnelling.

Meer zelfs: de deal is inmiddels rond. Hij zal vrijdag al op de bank zitten voor zijn eerste wedstrijd bij Genk, tegen Club Brugge. Dinsdag wordt hij voorgesteld aan de pers en aan de spelers in de Luminus Arena, woensdag is er de eerste training onder zijn leiding.