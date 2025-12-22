Supportersbus Gent aangevallen na wedstrijd tegen Club Brugge: "Ook kinderen op de bus"

De wedstrijd tussen Club Brugge en KAA Gent had veel voeten in de aarde. Ook naast het veld liep het behoorlijk uit de klauwen. Zo waren er onlusten aan een bus van KAA Gent-supporters, die werden belaagd door blauw-zwarte fans.

Na de wedstrijd tussen Club Brugge en KAA Gent lietp het verkeerd op de snelwegparking langs de E40 in Drongen. Daar werd een bus van Gent-supporters uit Zottegem belaagd door een aantal supporters van Club Brugge.

Flesjes gegooid

Bruggelingen wilden op de bus komen en dat werd hen belet, waarop er een ongemeen ontstond. Voorzitter Davy Van Drogenbroeck van de Buffalovrienden hield de Brugse fans tegen door met een bierflesje te zwaaien.

Waarop de fans van Club Brugge bier gooiden en ook een glas in of richting de bus gooiden. Uiteindelijk kwam iedereen wel met de schrik vrij. "Ik heb een flesje bier tegen mijn hoofd gekregen, net onder mijn oog. Twee centimeter hoger en ik was blind."

Bus omsingeld door vier Club-bussen

"Vandaag staat het wat dik op mijn gezicht, maar volgens de klop die ik heb gevoeld, had ik gedacht dat het veel erger zou zijn", aldus Van Drogenbroeck tegen Het Nieuwsblad. De reden waarom hij in de verdediging ging, is ook duidelijk.

Lees ook... Beperkte impact van Leko? Vanaken zegt wat verschil is met Hayen›

"Ik ben verantwoordelijk voor die 58 mensen op de bus. Er zijn zeker 30 flesjes bier naar ons gesmeten, maar ik heb mijn plicht gedaan. Ja, ik heb wat terug gestampt, maar die gasten mochten echt niet op onze bus komen. Er zaten kinderen op onze bus."